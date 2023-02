Anti-terreuroefening in de Hoeksche Waard

Onthulling Lenie Dickepad op Wereldvrou­wen­dag

Op 8 maart, Wereldvrouwendag, wordt op de gemeentelijke begraafplaats Essenhof in Dordrecht het Lenie Dickepad onthuld. Dicke (1922-2000) staat in de stad symbool voor het verzet van vrouwen in de Tweede Wereldoorlog.