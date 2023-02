Anonieme getuige speelt rol in onderzoek naar moord op Stephano: zelfs de officier weet niet wie het is

Een anonieme getuige speelt een rol in het onderzoek naar de moord op Stephano van Engel (31 jaar) op de stoep bij het huis van zijn ouders in Rotterdam-Hillesluis op oudejaarsdag in 2021. Zelfs de officier van justitie die op dit onderzoek zit, weet niet wie deze getuige is.

De advocaten van de twee verdachten hebben vragen gesteld, maar mogen niet bij het verhoor van deze anonieme getuige zijn. Het is nog onduidelijk hoe belangrijk de verklaring is voor het bewijs tegen de twee Rotterdammers.

‘Alleen via via via in beeld’

Beide ontkennen dat ze iets te maken hebben met het brutale neerschieten van het slachtoffer op de Westerbeekstraat, een paar uur voor het nieuwe jaar begon. Stevan F., een van de twee verdachten, was speciaal naar de voorbereidende zitting gekomen om ‘een signaal af te geven dat hij echt onschuldig is’, aldus zijn advocaat. ,,Hij komt alleen via via via, via zij-ingangen, in beeld.’’

Zelf wilde F. weten wanneer de inhoudelijke rechtszaak is, ‘want ik kan niet tegen onrecht’. Het waren uitspraken die bij de nabestaanden tot verdriet en woede leidden.

Naast de anonieme getuige zijn er achter gesloten deuren verhoren van andere getuigen, van wie sommige bij de politie niets wilden verklaren. Onder hen ook familie van F. Mede om beïnvloeding van de getuigen te voorkomen, vroeg het OM de rechtbank de twee langer vast te houden.

OM: conflict tussen families

Het OM sprak eerder over een ‘conflict tussen twee families’, waarbij er een gevaar voor herhaling zou zijn. De broer van F. werd ruim twee jaar geleden vermoord. En toen de 28-jarige Rotterdammer zelf vastzat voor de moord op Stephano, werd zijn andere broer vermoord. De 34-jarige Shantienne werd op de Nassauhaven in Rotterdam-Feijenoord doodgeschoten, vlak bij zijn huis.

In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken. Luister hieronder de de nieuwste afleveringen! Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.