Anne-Fay heeft een zwarte moeder, maar háár huid is wit: ‘Wie mij niet kent, ziet witte vrouw zich iets toe-eigenen’

Explosieve groei van aantal zonnepane­len leidt tot oproep: ‘Zet apparaten aan als de zon schijnt’

Niet eerder zag netbeheerder Stedin zo’n enorme toename van zonnepanelen in haar werkgebied dan in 2022. In Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland lieten 107.264 consumenten samen zo’n 1,3 miljoen panelen op hun daken installeren. De explosieve groei leidt tot de oproep om elektrische apparaten vooral op te laden als de zon schijnt, om te voorkomen dat ze hun groene energie mislopen.

27 januari