Anna (35) ruilde de Rotterdamse drukte in voor de stilte in Spanje: ‘Hier leven voelt als een verademing’

Het pand van De Dierenstee is gedateerd, dus zijn er nieuwbouw­plan­nen: ‘Er moet wat gebeuren’

De Dierenstee. De tijd dat de uitstraling van het dierenopvangcentrum bij een bezoeker het woord grandeur deed opkomen, is lang vervlogen. Maar belangrijker dan dat het pand aan de Groene Kruisweg in Numansdorp geen architectonische parel is: het is gedateerd. Daarom zijn er nieuwbouwplannen.

30 november