‘Angelo Betti is al 67 jaar een bekend fenomeen voor mij’

Rotterdam The Hague Airport

Wat fijn toch om iedere politicus om zijn of haar mening te vragen over Rotterdam The Hague Airport. Zou wel als uitgangspunt nemen of er mogelijk een persoonlijk belang is dat mee zou kunnen wegen. In dit geval lijkt meneer Heuvelink woonachtig te zijn in Berschenhoek. Zeg niet dat het er iets mee te maken heeft maar de schijn heeft hij toch wel tegen.

M. Goudswaard

Voetbalsupporters

Rotterdam is de beste stad voor voetbalsupporters. Wat willen we nog meer? We staan nu al voor negende week bovenaan. We gaan gewoon voor het kampioenschap. Dat zijn we Nederland verschuldigd. Een land dat de meeste sympathie heeft voor de mooiste club van het land. De club van dat ene woord: Feyenoord.

Meindert van de Wal, Hellevoetsluis

Burgemeester Aboutaleb

Ik las in de krant dat men burgemeester Aboutaleb verwijt dat hij in zijn nieuwjaarsrede over ‘duizenden’ doden sprak die bij het bombardement in Rotterdam zouden zijn omgekomen. Ik moet het voor hem opnemen. Ik was bij die nieuwjaarsrede aanwezig en ik weet zeker dat hij sprak over ‘duizend’ doden. Niet over ‘duizenden’. Waarom weet ik dit zo zeker? Omdat ik nog dacht: ‘Wat een laag getal eigenlijk, voor een zo groot bombardement.’

Els Blacquière, Capelle aan den IJssel

Uitstekende reporters

Het oude adagium ‘links lullen, rechts vullen’ gaat nog altijd op. Niet alleen bij de PvdA, maar ook bij bijvoorbeeld D’66 en GroenLinks met grote belangen in commerciële duurzaamheidsprojecten en ‘groene’ investeringen met overheidsgelden. Goed dat de onderzoeksjournalistiek met de uitstekende reporters Peter Groenendijk en Antti Liukku hier bovenop zitten.

J. H. Visch, Rotterdam

Angelo Betti

Met nostalgische gevoelens het verhaal gelezen over het 100-jarig bestaande Angelo Betti. Ik bezocht van 1955 tot1959 een mulo aan de Zuid-Polderstraat in Rotterdam. Van maandag tot vrijdagmorgen verbleef ik bij mijn tante op de Hordijk. In het late voorjaar liep ik naar Angelo Betti voor een ijsje. Een hoorntje gemengd Italiaans ijs voor, ik meen, een kwartje. Het is dus zo dat Angelo Betti al ruim 67 jaar een bekend fenomeen voor mij is. Ik wens de vierde generatie veel succes toe met de huidige geëxploiteerde pizzeria.

Jan Dammes, Bleiswijk

