Ambulance die patiënt met loeiende sirenes naar ziekenhuis vervoert, botst op twee auto's

van wieg tot graf Haar hele leven woonde Lijdia in hetzelfde huis, tot twee maanden voor haar dood

Van naaien en fotograferen tot aan rozen verzorgen en speelgoed maken: Lijdia Roos (95) was een creatieve duizendpoot. Haar hele leven in en rondom het ouderlijk huis in Strijensas werd vastgelegd in foto’s, dia’s en agenda’s. Ze woonde er een leven lang, tot twee maanden voor haar overlijden.