Altijd al eens met een varken willen knuffelen? Dat kan binnenkort in Strijen

Koffie, pannenkoe­ken­meel en zelfs sambal uit de Hoeksche Waard: je vindt het in deze winkel

Een delicatessenzaak met alleen maar lekkers uit de Hoeksche Waard. Daar ontbrak het nog aan. Maar nu is er Hoeksch Lekkers. ,,We verbazen ons ook over wat hier allemaal vandaan komt.’’

4 februari