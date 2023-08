Als je dit ziet op je deurmat, hebben inbrekers jouw huis in de gaten: ‘Slimme truc’

Henriëts vaste camping in Slovenië met de grond gelijkge­maakt: ‘20 jaar werken volledig verwoest’

Henriët Zwaan was met haar partner op weg naar haar geliefde camping in Slovenië. Toen kwamen er de berichten van haar familieleden die daar al waren. Net geëvacueerd vanwege de onderstromingen, ondergebracht in een schooltje in een dorp verderop. Ze reden door naar Italië, waar ze de situatie afwachten.