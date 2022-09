Als het aan Maartje Julia (19) ligt, wordt ze de nieuwe S10: ‘Mijn grote droom’

Cupido’s van de Hoeksche Waard hebben landelijke aspiraties: ‘Op ieder potje past een dekseltje’

Nog maar twee jaar bezig hebben Laura van Veenendaal (41) en Natascha de Ruiter (35) van Mingle the Single al heel wat relaties een zetje gegeven. Zowel in de Hoeksche Waard, als ver daarbuiten. Want, zo klinkt het: ‘op de evenementen die wij organiseren, komt misschien een derde vanaf het eiland; de rest is import van buiten’. ,,Deelnemers komen uit Delft, Dordrecht, Barendrecht tot en met Nijmegen aan toe.”

