Als een echte prof fotografeerde Tymon (12) in persvak Feyenoord: ‘Het was geweldig’

Volgens zijn vader Arek is Tymon al een tijdje helemaal bezeten van fotograferen. ,,Hij voetbalt al bijna zeven jaar en is enorm geïnteresseerd in het spel en alle verschillende teams.’’ Het fotograferen van wedstrijden is dus de perfecte combinatie van zijn twee grote passies, volgens Arek. ,,Behalve dat hij het fotograferen leuk vindt, komt hij op deze manier nog dichter in de buurt van de spelers. Het was de eerste keer dat hij foto's kon nemen tijdens een internationale wedstrijd.’’

Op dit moment lijden veel kinderen in de Oekraïne onder de oorlog, maar deze jongen had tenminste een mooie avond en daar doen we het voor

Oekraïne

Toen Tymon hoorde dat Feyenoord tegen Shakhtar in Warschau zou spelen, twijfelde hij geen moment en schreef een mail aan de Oekraïense club over zijn grote wens. ,,We lazen zijn brief en wilden hem heel graag helpen’’, vertelt Oleg Barkov, woordvoerder van Shakhtar Donetsk. ,,We zorgden voor een accreditatie voor hem en zijn vader zodat ze vanaf het persvak de wedstrijd tegen Feyenoord konden volgen. Ze waren echt heel erg blij. We helpen mensen graag. Op dit moment lijden veel kinderen in de Oekraïne onder de oorlog, maar deze jongen had tenminste een mooie avond en daar doen we het voor.’’