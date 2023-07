Als allereerste leerlingen van speciaal voortgezet onderwijs krijgen zij een diploma

Gezin gekidnapte kater leeft tussen hoop en vrees: ‘We zijn niet boos, maar breng alsje­blieft Lex terug’

Al een week is Rotterdam-Delfshaven in de ban van de ontvoerde kroegkater Lex. Het gezin van de Britse Korthaar leeft inmiddels tussen hoop en vrees en heeft 500 euro over voor de tip, die leidt naar de gemiste viervoeter. ,,Mijn dochter huilt tranen met tuiten.”