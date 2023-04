Alles uit de kast om burger te betrekken, wie ‘wint’ krijgt inspraak (en een vergoeding)

Tamara zag hoge vlammen en redde het huis met daarin haar slapende kinderen: ‘Heb een gevoel van trots’

Het was kwart over twaalf ’s nachts, vlak na oudjaarsnacht 2022, als Tamara Strik (40) opeens vlammen in haar voortuin ziet. De kerstbomen zijn in de voortuin in brand gestoken. Ze probeert met man en macht de kerstbomen verder van het huis af te leggen, maar loopt daarbij ernstige brandwonden in haar gezicht op. Wonder boven wonder zie je daar nu amper iets van terug.