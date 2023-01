Alle haltes watertaxi voortaan gemakkelijker te vinden door verlichte infoborden

Zorgen om gezond­heids­scha­de door antennemas­ten: 'Norm wordt ruim­schoots overschre­den’

Een complotdenker is hij niet. Kom bij hem dus niet aan met verhalen dat een geheime wereldregering via zendmasten haar ultralinkse ideeën wil doordrukken. Hij maakt zich om een andere reden druk om een telefoonantenne in Heinenoord, namelijk omdat hij er medische klachten van heeft.

29 januari