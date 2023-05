Alireza Jahanbakhsh zit lekker in zijn vel bij Feyenoord: ‘Ik spring nu echt bijna uit bed als ik wakker word, zo goed voel ik mij nu’

Khadiija heeft uit protest tentje opgeslagen in Rotterdam: ‘Ik blijf hier tot ik antwoord heb’

De 27-jarige Khadiija uit Somalië zit sinds maandag in een tentje op straat op de Kop van Zuid in Rotterdam. Ze wacht al 20 maanden op een uitnodiging van de IND. En ze is niet de enige.