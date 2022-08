Alfons vertrok op zijn 19e uit de Hoeksche Waard naar Nieuw-Zeeland: ‘Ik denk vaak terug aan die tijd’

Net op tijd voor het schooljaar: Hema in Oud-Beijerland heropent de deuren na brand

Goed nieuws voor Hema-fans in Oud-Beijerland: twee maanden nadat er in de zaak een brand woedde die veel rookschade veroorzaakte, is de winkel opnieuw geopend. Alleen het horecagedeelte is nog dicht. ,,We hebben enorm hard gewerkt zodat leerlingen nog bij ons terechtkunnen voor hun schoolspullen,’’ zegt eigenaresse Ine Lieman.

19 augustus