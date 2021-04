Alcazar wil afscheid met knalfeest óf opnieuw uitstel sluiting: ‘We kunnen niet oneindig openblijven’

Michael van der Zee is Hoeksche Onderne­mers­held: ‘Hij heeft echt moeten knokken voor zijn bedrijf’

1 april Michael van der Zee van Nonstop Printing in Oud-Beijerland is de nieuwste Hoeksche Ondernemersheld. Een voorbeeld van iemand die zich in coronatijd niet laat kisten, volgens vier verenigingen die deze speciale actie in het leven riepen. ‘Hij wist zichzelf helemaal opnieuw uit te vinden en in no time twee nieuwe bedrijven uit de grond te stampen.’