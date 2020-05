Alcazar: de plek van eerste zoenen, eerste danspasjes en jawoorden

Het is uitstel van executie. Maar de verdwijning van de volgende Puttershoekse icoon is in elk geval een jaar vertraagd. Alcazar, de eens zo befaamde discotheek, dreigde vanwege corona in stilte voorgoed te sluiten. Dat verdiende de ‘schuur met de witte muur’ - die later rood en grijs kleurde - niet, vonden eigenaren Jacob, Leen en Jan Willem Streefkerk. Zij stelden de sloop uit. Nu is er tot 30 mei 2021 gelegenheid om afscheid te nemen.

De menshoge muurletters die langs de Groeneweg branden, vormen nog een jaar het welkomstbord van Puttershoek, dat tienduizenden jongeren heeft begroet. Ze kwamen in galajurk of ‘Aussie’, in trouwjurk of wijde spijkerbroek, en stapten met plakkerige kleren naar buiten. Met ergens in hun zak nog een verdwaald blauw Alcazarmuntje.

Warme herinneringen

De tieners van toen zijn de dertigers en veertigers van nu. Ze koesteren warme herinneringen aan dé plek waar je in de jaren 80 en 90 moest zijn. Alcazar was voor hen de plek waar ooit het uitgaansleven begon, van eerste zoenen en eerste danspasjes. Waar zij elkaar later eeuwige trouw beloofden en tegenwoordig, nadat de afgegleden discotheek een evenementencentrum met restaurant werd, met hun kinderen uit eten gaan.