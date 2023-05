Alarm over verkeerschaos: ‘Wij vragen onze inwoners of het écht nodig is om de weg op te gaan’

Lezersbrieven ‘Hoe Aboutaleb de organisa­tie van Koningsdag mogelijk heeft gemaakt verdient een compliment!’

Koningsdag is voorbij. Met vooraf veel kritiek en na afloop volop lof van onze lezers. Voor de gemeente maar ook voor burgemeester Aboutaleb. En ook reacties met een boodschap voor sommige inwoners die verbaasd waren over de grote schoonmaak vooraf in Rotterdam. Want die is onnodig als iedereen zijn troep zou opruimen.