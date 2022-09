Al zestig jaar ademt Strijensas watersport: ‘De plek is echt uniek voor een jachthaven’

Boudewijn Kruithof is nog bijna dagelijks te vinden op de plek waar hij als kind in het riet speelde. Maar naar riet is het tegenwoordig tevergeefs zoeken langs de Sassedijk in Strijensas. Het maakte plaats voor een haventje, waarvan hij sinds jaar en dag de havenmeester is.