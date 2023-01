Akkerbouwer uit Geervliet op lijst BBB

Deze week ondertekenden achttien inwoners van Voorne-Putten in de gemeentehuizen van Nissewaard en Voorne aan Zee een ondersteuningsverklaring voor deelname van de BBB van partijleider Caroline van der Plas aan de provinciale en waterschapsverkiezingen. Met deze handtekeningen en die uit Hoeksche Waard en Gorinchem heeft de partij ruim voldoende steunbetuigingen om mee te doen in de regio Rotterdam-Dordrecht. ,,We hebben hier lang naar uitgekeken”, zegt Van Staalduinen. Hij was in het verleden actief voor de VVD, maar kon zich niet meer in de koers van die partij vinden.