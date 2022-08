Akker vol met zonnebloemen trekt veel bekijks

Gerard begon op de mavo, nu geeft hij kankerpa­tiën­ten meer hoop op genezing door baanbreken­de therapie

Hij geniet als fysicus en wetenschappelijk onderzoeker internationaal aanzien, maar in zijn dorp is Gerard van Rhoon gewoon ‘één van ons’. Het Ambachtse jongetje van weleer is zoveel mogelijk zichzelf gebleven en dat is zeker niet bekakt of ‘kijk mij eens’. Als professor neemt hij binnenkort voor het laatst zijn boterhammetjes mee naar college - hoe Hollands nuchter - want hij gaat met pensioen.

