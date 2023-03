Ajax-trainer John Heitinga ‘kookt’ na Klassieker, Steven Berghuis geeft complimenten aan Feyenoord: ‘Ze hebben het goed voor elkaar’

In de tweede helft moest Ajax het initiatief vooral aan Feyenoord laten. ,,Na rust moet je durven door te stappen, er één-tegen-één van maken op het veld. Nu had je fases dat Feyenoord veel aan de bal was. Ik wil niet zeggen dat het angst is, maar dan moet je wel je persoonlijke duels winnen", vond Heitinga. ,,Ik heb nu de goals gezien en dat doen we gewoon niet goed", ging de oefenmeester verder. ,,Dat zijn individuele fouten die gemaakt worden. De 2-3 is een standaardsituatie, maar die bal mag daar nooit verlengd worden bij de eerste paal. We hebben koppeltjes, maar dan moet je wel voor je man komen.”

Tadic: ‘Dit is pijnlijk’

Dusan Tadic scoorde in de Klassieker tegen Feyenoord de tweede Ajax-goal, maar zijn club verloor alsnog. ,,We voelen ons verdrietig", zei de aanvoerder van de Amsterdammers bij ESPN. ,,Als je zulke wedstrijden verliest is het altijd moeilijk om wat te zeggen in de kleedkamer. We moeten naar onszelf kijken”, aldus Tadic. ,,Wij moeten verantwoordelijkheid nemen. Dit is pijnlijk. We moeten grote jongens zijn. Ik geloof nog in het kampioenschap, we hebben nog acht wedstrijden. Maar natuurlijk moet je er in blijven geloven.”



Door de nederlaag in de Klassieker bedraagt de achterstand van Ajax op koploper Feyenoord zes punten. Tadic zag dat de Rotterdammers bij momenten de overhand hadden in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. ,,Bij de stand van 2-1 had Feyenoord wat goede momenten. Toen waren ze sterker en maakten ze de 2-2. Als we scoren met Kudus (grote kans in de slotfase, red.) wordt het 3-2, dan is het duidelijk een andere wedstrijd. Maar dat is voetbal. Zij hadden goede momenten, wij ook. De tweede goal van hen killde ons wat, dat was niet nodig.”