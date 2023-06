Ajax start definitief in voorronde Europa League, Sparta en Twente strijden om laatste ticket

School in spagaat na reeks vernielin­gen: ‘Hoge hekken, camera’s: het moet hier ook geen gevangenis worden’

De laatste maanden is het weer regelmatig raak op het plein en rond het gebouw van basisschool De Bouwsteen in ‘s-Gravendeel: vandalisme. Directeur Jacqueline van den Bosch is er he-le-maal klaar mee. Kinderen achter hoge hekken onder cameratoezicht lesgeven, lijkt haar een gruwel. Maar wellicht dat deze maatregelen alsnog nodig zijn om het gespuis buiten te houden. Mochten extra surveillancerondes, toegezegd door de politie, niet helpen.