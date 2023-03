Ajax-aanvoerder Dusan Tadic ‘verdrietig’ na Klassieker, Steven Berghuis geeft complimenten aan Feyenoord

,,Als je zulke wedstrijden verliest is het altijd moeilijk om wat te zeggen in de kleedkamer. We moeten naar onszelf kijken”, aldus Tadic. ,,Wij moeten verantwoordelijkheid nemen. Dit is pijnlijk. We moeten grote jongens zijn. Ik geloof nog in het kampioenschap, we hebben nog acht wedstrijden. Maar natuurlijk moet je er in blijven geloven.”

Door de nederlaag in de Klassieker bedraagt de achterstand van Ajax op koploper Feyenoord zes punten. Tadic zag dat de Rotterdammers bij momenten de overhand hadden in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. ,,Bij de stand van 2-1 had Feyenoord wat goede momenten. Toen waren ze sterker en maakten ze de 2-2. Als we scoren met Kudus (grote kans in de slotfase, red.) wordt het 3-2, dan is het duidelijk een andere wedstrijd. Maar dat is voetbal. Zij hadden goede momenten, wij ook. De tweede goal van hen killde ons wat, dat was niet nodig.”

Berghuis: ‘Credits naar tegenstander’

Steven Berghuis zag dat Ajax het lastig had na rust. ,,We hadden goede fases in de eerste helft. Je komt goed terug, maar dan is er nog een helft te spelen", zei de aanvallende middenvelder voor de camera van ESPN. ,,We begonnen een beetje halfslachtig aan de tweede helft. Dat geeft brandstof aan Feyenoord. In de tweede helft speelde Feyenoord goed met de backs aan de binnenkant. Dan maken ze de 2-2 erg snel. Bij hun merk je dan vertrouwen, bij ons wat minder. Dan denk je dat het naar 2-2 gaat, maar pakken zij de zege.”



Berghuis, oud-speler van Feyenoord, had ook de complimenten over voor zijn voormalig werkgever. ,,Feyenoord is in goede doen, soms moet je ook de credits geven aan de tegenstander. Ze hebben het goed voor elkaar.”

