Aha! Hierom staan de cijfers 1989 op het dak bij Rijnhaven

Het lichtgevende kunstwerk is speciaal voor de Hillekopflat ontworpen door kunstenaar John Körmeling. Het eerste voorstel was om het woord ‘ZUID’ op het dak te plaatsen, maar dat vonden de ontwerpers toch iets te stigmatiserend. De kunstenaar heeft uiteindelijk gekozen voor het getal 1989, maar waarom eigenlijk?

Logische verklaring

Dat antwoord is heel simpel: 1989 is het bouwjaar van de Hillekopflat. In 1991 besloot John Körmeling het gebouw te markeren met de neoncijfers. Hij wil hiermee de aandacht voor Rotterdam-Zuid symboliseren. Ook brengt hij een traditie terug die na de oorlog verloren is gegaan, namelijk het vermelden van het bouwjaar op een gebouw.

John Körmeling is van origine een architect en werkt regelmatig met neon op gebouwen en in openbare ruimtes. Hij verwerkt in zijn kunstwerken vaak humor en vervreemding.

Het Pioniershuisje

Körmeling heeft meerdere kunstwerken in Rotterdam gemaakt, zoals het Pioniershuisje (2000). Het staat op het dak van het douanekantoor in het Rotterdamse havengebied. Dit huisje doet je denken aan een typisch Amerikaans huis. Het heeft een schoorsteen, twee verdiepingen en is zelfs voorzien van een balkon en veranda. Hij hoopt dat het ontwerp mensen herinnert aan de tijd van de Nederlandse pioniers, die naar het Wilde Westen in Amerika vertrokken zonder douaneformulieren. Vanaf de veranda heb je dus als het ware uitzicht over de Rotterdamse prairie en cowboys.

Lees verder onder het Instagram-bericht >

View this post on Instagram A post shared by thijsworldwide (@thijsworldwide) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Restauratie

De Rijnhaven heeft het kunstwerk 1989 eventjes moeten missen. Van 2011 tot 2014 hebben de neoncijfers plat op het dak gelegen, omdat de gemeente besloot het kunstwerk te restaureren. Begin 2015 straalden de cijfers weer op het dak van de Hillekopflat en komen hier voorlopig niet meer af. Als jij ze binnenkort ziet shinen, weet je in ieder geval waarom het jaartal er staat. Scoor je punten mee in de kroeg.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Rotterdam. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!