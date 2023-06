Agressieve Kuip-kraaien terug van weggeweest: ‘Zijn als de dood dat hun jonkies iets overkomt’

Wat doe je met je placenta? Anne en Ilja maken er een beeldje van

De moederkoek wordt het ook wel genoemd: de placenta, het o zo belangrijke orgaan in de baarmoeder tijdens de zwangerschap. De een gooit het gelijk weg, de ander begraaft het of laat er pillen van maken, maar Anne Yntema-Ordelman en Ilja de Vos doen er iets heel anders mee. ,,Het is het orgaan dat mij moeder heeft gemaakt.”