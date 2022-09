Agenten die werkten op avond van truckdrama brengen eerbetoon aan slachtoffers

Oorlogsmo­nu­ment Hoeksche Waard blijft in Barend­recht

Het Hoeksche Waardse oorlogsmonument ‘3e Grensbataljon’ blijft in Barendrecht. De gedenksteen stond ooit in Heinenoord, maar werd in 1969 verplaatst naar de overkant van de Oude Maas.

25 augustus