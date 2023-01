Agent helpt meisje (5) angst voor politie overwinnen nadat ze getuige was van brute overval

Nog niet zo lang geleden zei het meisje steeds tegen haar moeder dat ze later bij de politie wilde werken. Maar dat veranderde toen ze erbij was toen een familielid werd overvallen. Wanneer ze agenten zag, keerde ze terug naar het moment waarop ze zo bang was geweest. Het zorgde voor angst en tranen.

De moeder van het meisje nam contact op met wijkagent Cengiz Tutus. Na lang denken besloot hij de twee uit te nodigen op het politiebureau in Rotterdam voor een rondleiding. Nadat de moeder had overlegd met de therapeut van het meisje kwamen ze samen langs.

Hartjes op motoruniformen

In eerste instantie kroop ze nog weg bij haar moeder. Maar na wat grapjes gaat ze hand in hand met de agent het bureau door. ,,Alle collega’s hebben de opdracht gekregen om haar met een grote glimlach tegemoet te treden. Ze komt steeds meer los. We hebben het over hartjes op motoruniformen, waarom we allemaal camera’s hebben’’, vertelt Tutus op social media. ,,Glunderend stapt ze compleet met motorjas op een politiemotor. Ze deelt links en rechts high fives uit, drinkt warme chocolademelk en spuugt vol overtuiging een roze koek uit die ‘echt heel, heel vies is meneer agent.’’