Aftellen voor ‘Piraat Pollie’: hij kan na drie jaar eindelijk zijn droomvrouw in Thailand weer knuffelen

Uitslaande brand in garage in Strijen

In een garage aan de Simon Stevinstraat in Strijen is dinsdagochtend een brand uitgebroken. Het vuur zorgt voor flinke rookontwikkeling in de omgeving. De brand is inmiddels onder controle, maar nog niet uit. De brandweer is op het dak bezig om vast te stellen of het vuur doorgaat in de dakconstructie.

29 november