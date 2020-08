Afkoelsjaals en vochtafstotende planten moeten ouderen beschermen tegen de hitte

Zuid-Holland heeft drie start-ups geselecteerd die in meerdere zorginstellingen hun oplossing voor het hitteprobleem mogen testen. Een bedrijf wil kijken of het lukt de temperatuur in kamers met 5 graden te laten dalen door vochtafstotende planten te plaatsen. Een ander gaat aan de slag met kledinglabels die verzorgers en ouderen inzicht moeten geven in het effect van kleding op warmte. Het derde bedrijf mag het idee om afkoelsjaals te schenken aan twee zorginstellingen uitvoeren.

Hittestress is een steeds groter probleem in Nederland. De verwachting is dat er de komende jaren meer dan 47 dagen in het jaar zijn waarop de temperatuur boven de 25 graden uitkomt. Met name bij ouderen kan dat leiden tot serieuze huidaandoeningen, maar ook krampen, oververmoeidheid, beroertes, nierfalen en ademhalingsproblemen. Soms kan hittestress zelfs dodelijk zijn, meldt de provincie Zuid-Holland.

Het is niet duidelijk in welke verzorgingshuizen de testen worden uitgevoerd. Wel is het mogelijk voor zorginstellingen om zich voor een van de pilotprojecten aan te melden bij de provincie.