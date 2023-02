Adriaan was op z’n 15de al koster van de kerk en weet nog altijd niet van ophouden: ‘Hartstikke leuk werk’

Auto’s botsen frontaal in Krispijn, politie houdt bestuurder aan: ‘Bleek onder invloed te zijn’

Twee auto’s zijn donderdagochtend frontaal op elkaar gebotst aan Krispijnse Zuidendijk in Dordrecht. Eén bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht, de bestuurder van het andere voertuig is door de politie aangehouden.

11:44