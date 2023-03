Adri (69) schreef een boek over zijn onvoorwaardelijke liefde voor Feyenoord: ‘Het is een verslaving’

Sportjour­na­list van het jaar Sjoerd Mossou is nog lang niet klaar in het voetbal: ‘Het vluchtige, het snelle, ik geniet elke dag van m’n werk’

BREDA - Op tv, in kranten of in podcasts. Sjoerd Mossou is al jaren een van de toonaangevende voetbaljournalisten in Nederland. ,,Mijn idee was een paar jaar geleden nog: als ik rond de 40 ben, dan heb ik het wel gezien in de sport. Maar ik zie nog genoeg uitdagingen.”