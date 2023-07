Actiegroep Oeververbinding010 houdt protest tegen komst van nieuwe brug: ‘Een tunnel is beter’

Hans, Ebe en Erik hebben zich samen een eeuw in het zweet gewerkt voor Dordt in Stoom, nu stoppen ze

Dordt in Stoom zou Dordt in Stoom niet zijn zonder Hans Ouwens, Ebe Nouwen en Erik Zindel. Samen zaten ze meer dan honderd jaar in het bestuur van het evenement, maar deze week zwaaiden de drie mannen af als erelid. ,,Het is alsof ik afscheid neem van mijn kind.’’