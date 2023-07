Achter de Gordelweg schuilt een strook met moestuinen: 'Het heeft m'n leven gered'

lezersbrieven De badmeester, de trainer en chaos op de wegen

Een hondentrainer die zijn hond doodschopt, een badmeester die moet stoppen met gehoorschade en chloor niet meer ruikt, gedoe rond een basisschool en bijna vanzelfsprekend altijd iemand die boos is over de verkeerschaos in de Hoeksche Waard. Een greep uit de vele lezersbrieven deze week.