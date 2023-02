Aboutaleb: Bankjes op CS weghalen was nodig, je wilt daar als passagier niet tussendoor lopen

De bankjes werden vorige week door de NS weggehaald, na afstemming met de gemeente. Het leidde tot veel commotie en Tjalling Vonk (ChristenUnie) wilde er met de burgemeester over in debat. Die zei donderdag dat hij met het verwijderen van de bankjes had ingestemd.

,,Er ontstond een enorme overlast. Eerst door vijf mensen, toen vijftien, toen dertig. Die gingen daar slapen, plassen, poepen, intimideren. Dan moet je optreden. We zien in toenemende mate daklozen uit Oost-Europa die daar zuipen, dronken worden. Daar wil je als passagier niet tussendoor lopen. Daar is CS niet voor bedoeld.” Hij denkt dat de bankjes nog maanden wegblijven. ,,Tot het weer warm wordt. Eind april, schat ik zo in.”

Symptoombestrijding

Vonk en veel andere raadsleden waren kritisch op het besluit. ,,Dit is armoedige symptoombestrijding”, vond Astrid Kockelkoren (GroenLinks). En Sarah Reitema (PvdA): ,,Ik krijg het gevoel alsof deze mensen niet mogen bestaan. Dat het idee is: als we maar zoveel mogelijk maatregelen nemen, dat die mensen dan verdwijnen.”

Maar volgens wethouder Ronald Buijt is er genoeg opvang. ,,We hebben genoeg plekken voor wie rechthebbend zijn”, aldus Buijt. Daar vallen Oost-Europeanen echter niet onder. Zij mogen alleen als het buiten vriest gebruik maken van een nachtopvang. ,,Die mensen proberen we te begeleiden naar werk, of naar hun land van herkomst. Er is gewoon een systeem en dat werkt.”

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie (met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.