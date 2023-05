‘Aardbeving’ bij Willemstoren kwam mogelijk door versterkte geluidsgolven van Bevrijdingsfestival

UPDATE Vreemde trilling in Rotterdam­se toren, bewoners uren op straat

De politie, brandweer en Bouw- en Woningtoezicht hebben vrijdagavond onderzoek gedaan naar de fundering van een toren in Rotterdam. Bewoners van de Willemstoren, aan de voet van de Erasmusbrug in hartje Rotterdam, dachten aardbevingen te voelen. De omgeving is afgezet en bewoners stonden urenlang massaal op straat.