Aardappels vatten vlam in Westmaas

Hoeksche reiger met textiel aan snavel herstelt in Rotterdam

Vrijwilligers van de Dierenambulance Hoeksche Waard zijn de afgelopen weken druk in de weer geweest met een reiger in Oud-Beijerland die ‘iets’ aan zijn snavel had hangen. Inmiddels is het dier ondergebracht bij Vogelklas Karel Schot.