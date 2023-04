Aanvoerder treurt niet om degradatie HVOS: ‘Al lang duidelijk dat het niets zou worden’

OPINIE ‘We moeten streven naar een respectvol debat’

In het AD van maandag 27 maart 2023 stuit ik op het artikel over het komende optreden van Jordan Peterson in Ahoy Rotterdam. Hoewel het artikel enkele feitelijke elementen bevat, trof mij vooral de negatieve houding van D66-raadslid Joan Nunnely en directeur Patricia Ooms van Dona Daria. Ik zou graag enkele kanttekeningen plaatsen bij hun uitlatingen en tevens het grotere probleem van onverdraagzaamheid en superioriteit van linkse standpunten in Nederland bespreken.