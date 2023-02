Aanslag op klaarlichte dag: portiekwoning aan gruzelementen aan gruzelementen na zware explosie

Op pantoffels gevlucht

Het is schrikken, vertelt de Rotterdammer. ,,Mijn ouders wonen er pal naast. Het was een bizarre knal, zo heb ik begrepen. Al die ontploffingen hier in Rotterdam... Het is bijna normaal aan het worden.”

Ook een geschrokken Ting (50) staat buiten. Hij vertelt dat zijn partner thuis was ten tijde van de klap. ,,Onze voordeur lag ineens binnen. Het is echt shit . We hebben een kleine thuis. Die zit nu op school, maar zal straks verstelt staan als-ie thuiskomt.”

De politie is op zoek naar een man met een Noord-Afrikaans uiterlijk van tussen de 24 en 28 jaar oud. ,,We willen hem graag spreken in verband met de explosie’’, aldus een woordvoerder. ,,Hij kan daarin een getuige zijn of verdachte. Misschien heeft hij niets gedaan, maar misschien ook wel. We gaan eerst vragen of hij iets gezien heeft en dan kijken we pas of hij er iets mee te maken heeft.”