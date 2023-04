Aanschuiven! Op 5 mei zijn er 150 Rotterdamse Vrijheidsmaaltijden

Dit zijn de gevolgen van de peperdure crashes in de Formule 1: ‘Eigenlijk is elk onderdeel onbetaal­baar’

Veel teams in de Formule 1 moesten na de GP van Australië de schade herstellen van de chaotische herstart. En met twee kwalificaties en twee races op het stratencircuit in Bakoe komend weekeinde voor de boeg, is de kans op meer ellende aanzienlijk. Hoe duur is een crash, en in hoeverre werkt dat de rest van het seizoen door?