A20 dicht na botsing tussen motor en auto op snelweg, motorrijder zwaargewond

Grootste editie Under The Bridge Festival; nu ook met harde techno, reggaeton en internatio­na­le artiesten

Het grootste eendaagse festival van de regio is aantocht: op 8 juli is het Under The Bridge Festival. Dit wordt de grootste editie van het feest onder de Spijkenisserbrug tot nu toe. Zevenduizend festivalbezoekers kunnen los gaan bij vijf podia in Spijkenisse.