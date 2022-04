800 euro voor 2000 huishoudens in de Hoeksche Waard om dure stroom en gas te compenseren

Bijzonder schouwspel: graan wordt met historisch zeilschip naar het eiland vervoerd

Graan dat per historisch zeilschip vanuit Zeeland wordt aangevoerd en vervolgens ouderwets met paard en wagen naar twee korenmolens in de Hoeksche Waard wordt gebracht. Tweede Paasdag levert dat een bijzonder schouwspel op in Puttershoek en Goidschalxoord.

11 april