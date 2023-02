7 x gratis festivals in Rotterdam in 2023

indebuurt.nlDe lente moet nog beginnen, maar de kans is groot dat je al kaartjes hebt ingeslagen voor verschillende festivals. Want voor je het weet is jouw favoriete feestje uitverkocht. De entreeprijzen stijgen ieder jaar, maar gelukkig zijn er in Rotterdam ook nog genoeg toffe gratis evenementen. Pak je agenda er maar bij voor tien gratis festivals in Rotterdam in 2023.

Metropolis Festival

Deze zomer is het tijd voor de 34e editie van Metropolis Festival in het Zuiderpark. Het gratis evenement is na al die jaren een begrip in Rotterdam. De organisatie staat erom bekend om altijd opkomende artiesten te boeken. Zo kon je tijdens voorgaande edities The Black Keys, The xx, The Killers, Interpol en Vince Staples spotten. Nogmaals: helemaal gratis!

Metropolis Festival vindt plaats op zondag 2 juli 2023. Ook hiervan is de line-up nog niet bekend, maar de agenda blokken kan alvast!

MOMO Festival Playground

Motel Mozaïque is een vaste item op de Rotterdamse festivalagenda. Wist je dat het muziek- en kunstfestival ook een gratis programma heet? Op MOMO Playground kun je drie dagen genieten van een verrassend programma vol lezingen en muziekacts. Van r&b tot pop en van hiphop tot elektronisch.

MOMO Playground vindt plaats van donderdag 13 tot en met zaterdag 15 april in een nog geheime locatie in het centrum van de stad. Zodra die bekend is, lees je het natuurlijk hier!

Eendracht Festival

De derde donderdag van juli is het Eendracht Festival. Het gratis evenement programmeert opkomende artiesten op verschillende plekken rondom het Eendrachtsplein. Van Worm tot de Arminius en van Rotown tot Heilige Boontjes. De muziek is afwisselend met onder andere hiphop, punk, drum ’n bass en house.

Eendracht Festival vindt dit jaar plaats op donderdag 20 juli. Bedenk maar alvast wie je meevraagt!

Rotterdam Unlimited Zomercarnaval

Wat hebben Kool & The Gang, Manu Chao en Ronnie Flex met elkaar gemeen? Ze stonden allemaal op het podium tijdens Rotterdam Unlimited. Het gratis festival tovert het centrum van onze stad in de zomer om tot een tropische bestemming. Met de Zomercarnaval Straatparade als het grote hoogtepunt. Trek je meest flamboyante outfit aan en ga de straat op!

Dit jaar vindt Rotterdam Unlimited Zomercarnaval plaats van 25 tot en met 29 juli 2023. De line-up wordt later bekend gemaakt.

Koningsdag

Op Koningsdag kun je naar allerlei toffe festivals in Rotterdam. Van het Kralingse Bos Festival tot Oranjebitter en Het Kroonjuweel. Geef jij je verdiende vrijmarktgeld liever uit aan bier in plaats van entreekaarten? Dan kun je onder andere naar Containerbar Noord of de Binnenrotte. Op beide locaties is een gratis toegankelijk feest.

Op de Binnenrotte vindt tussen 12.00 en 17.00 uur het officiële verjaardagspartijtje van Koning Willem-Alexander plaats. De artiesten die komen, blijven nog even een verrassing. Bij Containerbar Noord toveren dj’s traditiegetrouw het Noordplein om tot één grote dansvloer. Teken een paar vlaggen op je wangen en je bent er klaar voor.

Bevrijdingsfestival

Op 5 mei vieren we in Nederland de vrijheid. Dat doen we onder andere met Bevrijdingsfestivals door heel het land, waaronder in Het Park bij de Euromast. De eerste namen zijn inmiddels bekend gemaakt: Froukje, Meau en Tabitha zijn ambassadeur van de vrijheid. Ze gaan aan de slag met het thema en reizen op Bevrijdingsdag het land door. Het hele programma voor editie in Rotterdam wordt later aangekondigd. Onze burgemeester Aboutaleb steekt altijd het vrijheidsvuur aan: een moment om niet te missen.

Bevrijdingsfestival Zuid-Holland vindt plaats op 5 mei 2023 van 12.30 tot 23.00 uur.

NN Marathon

Het is geen festival, maar wel een van de gezelligste dagen van het jaar in Rotterdam: de zondag van de NN Marathon. De sfeer langs het parcours zit er altijd goed in en samen mensen aanmoedigen brengt verbroedering met zich mee. Biertjes in je rugtas, spandoek voor je vriend/collega/buurman mee en schreeuwen maar!

De NN Marathon vindt dit jaar plaats op 15 en 16 april 2023.

