3 dagen raven in de Onderzeebootloods: dit Engelse festival komt naar Rotterdam

indebuurt.nlRavers opgelet! Eind april is er een weekender in de Onderzeebootloods die je niet wilt missen. Grote namen als Bicep, Peggy Gou, Kerri Chandler en Seth Troxler komen naar Rotterdam. Naast het driedaagse festival zijn er bootfeestjes en afterparty’s in Toffler.

The Warehouse Project is een toonaangevende clubavond uit Manchester. Het feest bestaat al sinds 2006 en wordt normaal gehouden in een voormalig treinstation. Dit jaar gaan ze voor het eerst internationaal, naar Rotterdam dus. In het laatste weekend van april nemen ze de Onderzeebootloods op Heijplaat over.

Lokaal en internationaal

Engelsen hebben op 1 mei een zogenoemde bank holiday. Vanwege die nationale vrije maandag past een internationaal en meerdaags festival perfect. Op The Warehouse Project Rotterdam sta je dus lekker te raven tussen de Engelsen.

Niet alleen het publiek is gemengd, ook op de line-up staan naast internationale headliners ook Rotterdamse helden. De festivalorganisatie werkt samen met Toffler en 360 Degrees en onder andere Boris Ross, Nala Brown en Charmaine staan achter de draaitafels.

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Four Tet bij The Warehouse Project in Manchester. © The Warehouse Project

Drie dagen feesten

De echte die hards kunnen hun hart ophalen tijdens The Warehouse Project, want de hele weekender bestaat uit 51 uur feest. Op vrijdag 28 april kun je om 17.00 uur starten met het bootfeest van 360 Degrees, waarna je wordt afgezet bij RDM voor de eerste dag van het officiële festival. Ben je daar om 04.00 uur nog niet uitgebeukt? Dan ga je door naar de afterparty in Toffler die tot 09.00 uur duurt.

De volgende dag sta je fris en fruitig om 13.00 uur weer op een boot voor een nieuwe dag vol toffe muziek en gezelligheid. Natuurlijk stap je van boord bij de Onderzeebootloods voor dag twee van The Warehouse Project. Niet klaar om 04.00 uur? Hup, richting de technokelder tot 09.00 uur. Als je wilt kun je een paar uurtjes slapen voordat de laatste festivaldag begint om 14.00 uur. Afteren doe je weer in Toffler, van 00.00 tot 05.00 uur. Alvast sterkte!

Kaartverkoop

De kaartverkoop voor The Warehouse Project Rotterdam is al gestart. Je kunt passe-partouts kopen voor 150 pond, omgerekend zo’n 168 euro. Ga je voor een dagticket? Dan betaal je voor vrijdag en zaterdag 67,50 euro en voor zondag 50,40 euro. De line-up per dag en alle veelgestelde vragen vind je op de website van The Warehouse Project Rotterdam.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Rotterdam. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!