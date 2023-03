1500 flessen natuurwijn en roze toiletten: dit is het nieuwe Bar Cult

indebuurt.nlAls je over de Oostkousdijk richting West rijdt, fonkelen de knalroze neonletters ‘Cult’ je tegemoet. De nieuwe eigenwijze zaak van Rutger van de Pol (33) draait om natuurwijn. De bar heeft een 3D-effect, de toiletten zijn een roze droom en er is geen menukaart. Enkel de vraag: “Waar heb je zin in vandaag?”

Met de Kroon, OASE en EAUX POSSE aan de overkant en RAISIN the bar vlak bij is één ding zeker: dit stukje Rotterdam is upcoming. Het is nog rauw en ongepolijst. Weelde ligt op een steenworp afstand, waar Cult drie jaar geleden begon. Dit is dus de perfecte plek voor Rutger zijn eigen bar. “Ik droomde altijd al van een hoekpand. Er is een grote wijnkelder en op het terras zit je straks de hele dag in de zon.”

Eigenwijze bar

Bar Cult kan het best omschreven worden als een anti-wijnbar. De zaak is eigenwijs, net als Rutger. Hij staat met zijn pet op achter de kleurrijke bar, die gemaakt is van gerecycle flessen. Het doet ons denken aan die geribbelde stickers uit de jaren 90 met 3D-effect. “Het is ontworpen door Nightshop666 en beweegt als je erlangs wandelt.”

Het interieur, de wijnen en de snacks; Rutger heeft over alles nagedacht. Witte neonbuizen lopen slingerend langs het hoge plafond. “Ik heb een liefde voor neon. Mijn vader werkte vroeger in de reclame en we hadden thuis een kamer vol met letterborden.” De spiraalvormige rode neonlamp achterin de zaak werkt bijna hypnotiserend. We dwalen de trap af en komen in een roze hemel terecht: de toiletten.

Aan de lichtblauwe hexagonen tafeltjes drinken mensen een glas natuurwijn, met olijven en brood. “Het komt van de bakkerij Aap Noot Brood. Ik maak er zelf boter bij, dit keer opgeklopte bruine boter. We hebben een simpele kaart met hapjes, want het draait hier om de wijn. Maar wat erop staat, is goed. Zoals kaas van De Kaashoeve en droge worst van de markt.”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm © Foto: indebuurt Rotterdam

Geen wijnkaart

En een wijnkaart? Die is er niet. Of je een natuurwijn lover bent of nog maagd, Rutger en zijn personeel stellen iedereen de simpele vraag: ‘Waar heb je zin in?’ Vervolgens wordt er iets lekkers voor je ingeschonken. Bubbels, wit, oranje of rood. Uit de bakken vol flessen of de koelkasten achterin de zaak. Aan de muur achter de bar spotten we vier tappen. “Twee bieren, waarvan één door mijn vader gebrouwen, een wijntap en een jasmijn kombucha.”

Denk niet dat dit alles is, want er is een gigantische wijnkelder. “Ik denk dat we rond de 1500 flessen in huis hebben. Van Nederland tot Georgië. Een vooroorlogs pand met een kelder is uniek in Rotterdam, dus daar heb ik veel geluk mee. De temperatuur blijft constant, wat perfect is voor de wijnen.”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm © Foto: indebuurt Rotterdam

Cult heeft een thuis

Zeg het woord ‘wijn’ tegen Rutger en zijn ogen beginnen te twinkelen. De Rotterdammer heeft passie en een kop veel kennis, die hij de afgelopen tien jaar opdeed in de horecawereld. Zoals in De Nieuwe Winkel in Nijmegen (twee Michelinsterren), BAK Restaurant in Amsterdam en het Rotterdamse Lux, Héroine en Putaine.

Drie jaar geleden startte Cult als een pop-up bij Weelde. In de periode die volgde, werd het kleine hokje ingewisseld voor de grotere koepeltent en Rutger werkte samen met Lux, Kaapse Maria, Le Petitjean en chef-kok Perry de Man. Klinkt als een droom, maar de lockdowns en het missen van een vaste plek hakten er hard in.

Het ging niet goed met Cult en Rutger verhuisde vorig jaar bijna naar Kopenhagen. Het was erop of eronder. “Doorgaan of helemaal stoppen. Ik gaf het nog één kans. Toen kwam dit pand op mijn pad.” De crowdfunding voor de verbouwing werd behaald en twee weken geleden werden de eerste flessen gechambreerd voor de deur; Cult heeft eindelijk een thuis.

Bar Cult zit op Oostkousdijk 29 en is open van donderdag tot en met zondag vanaf 15.00 uur.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Rotterdam. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!