12 x gezellige eetcafés in Rotterdam

Even geen zin in zesgangendiner of shared dining in een hipstertent? Wél trek in stokbrood met kruidenboter, een kom uiensoep, een tosti, schnitzel of een sateetje? In Rotterdam zijn er gelukkig nog genoeg gezellige eetcafés te vinden. Lekker knus aan de bar hangen!

Sijf

In een heerlijk oud pand op de Oude Binnenweg zit Sijf, waar het zowel binnen als buiten altijd vol zit. Sijf is het perfecte adres voor een borrelplank, carpaccio of gebakken sliptong. Twee mooie bijkomstigheden: ze hebben een uitgebreide bierkaart, en werden in 2019 door Misset Horeca verkozen tot ‘Beste café van Nederland’.

Eetcafé De Stoep

Voor studenten is Eetcafé De Stoep aan de Oostzeedijk al veertig jaar dé ontmoetingsplek. Maar ook oud-studenten en andere Rotterdammers komen hier graag. Logisch ook, want De Stoep is goed. Op de menukaart staan alle klassiekers die je nodig hebt, zoals burgers, spare ribs, fish and chips en kipsaté. Lekker bittergarnituurtje erbij en je dag is top.

Melief Bender

Na de grote verbouwing is ons liefje er gelukkig weer, mooier en knusser dan ooit. Want we blijven nog even op de Oude Binnenweg voor het oudste café van Rotterdam: Melief Bender. Hier wordt als sinds 1876 bier getapt, en je kunt er ook nog eens typische eetcafé gerechten eten. Denk aan tosti’s, oma’s tomatensoep, stoofvlees en biefstuk.

Café Marseille

We hebben al een aantal keren geschreven over Marseille, want dit Franse eetcafé aan de 1e Middellandstraat is te gek. Met een heerlijk terras en goede bieren en wijnen. Over het eten gaan we graag nog even door, want dat is ook top. Garnalenkroketten, steak béarnaise, mosselen en een vitrine vol vegetarische aperó-gerechten. En iedere zondag slurp je hier oesters voor 1 euro!

Bierhandel De Pijp

In een zijstraat van de Nieuwe Binnenweg zit Bierhandel De Pijp. Zodra je hier binnenstapt, ben je in een andere wereld. “Eigen tafels kent men er niet, er zijn lange tafels en je moet gewoon aanschuiven. Een menukaart ontbreekt, de gerechten staan op schoolborden geschreven.”

Verwacht naast goede bieren en wijnen topgerechten als tournedos, gebakken mosselen, gestoofd rundvlees en Hollandse garnalen. En natuurlijk lekker ouderwets pelpinda’s op tafel!

Eetcafé ’t Trefpunt

Eetcafé ’t Trefpunt aan de Soetendaalsekade is al meer dan tachtig jaar een begrip in Rotterdam. Want de zaak heeft naast een heerlijk terras aan de Rotte, ook goede dranken en spijzen. Neem vooraf een ‘plankie’ en geniet daarna van klassieke gerechten. Ook leuk, je kunt hun boot afhuren! Lekker over de Rotte varen, en genieten van drankjes en hapjes.

De Ballentent

Een Rotterdams instituut waar je niet omheen kunt: De Ballentent! In deze fijne zaak aan de Parkkade scoor je natuurlijk een klassieke bal gehakt. Maar je kunt er ook uitsmijters, kroketten op brood, mosselen of een schnitzel bestellen. En dat allemaal voor schappelijke prijzen en met een dosis gezelligheid.

Café Stobbe

Op zoek naar een bruin eetcafé in Kralingen? Ga naar Café Stobbe, want hier is het altijd druk en gezellig. Op de menukaart staan klassiekers zoals Hollandse garnalencocktail, saté, spare ribs en natuurlijk de ‘Stobbeburger’. Afsluiten doe je met een dame blanche of roomijs met advocaat!

Café Ari

Op de Nieuwe Binnenweg vind je Café Ari, het café waar Jules Deelder het liefst zijn dagen doorbracht. Op de menukaart staan echte eetcafé happen, zoals stamppot, stoofvlees, kipsaté en zeebaars. Voetbalwedstrijden en de Formule 1 worden hier ook regelmatig uitgezonden. Lekker Max kijken aan de bar!

Eetcafé Opa

Opa is een echt eetcafé op de Witte de Withstraat en mag daarom natuurlijk ook niet ontbreken in deze lijst. In deze moderne zaak vind je ‘gezelligheid, liefde voor eten en Rotterdamse nuchterheid’. Op het menu staan dan ook de geijkte klassiekers als Franse uiensoep, uitsmijters, saté en een lekker biefstukje.

Café Stalles

Café Stalles aan de Nieuwe Binnenweg staat voor vier dingen: (speciaal)bier, whiskey, pizza’s en gezelligheid. Het is hier eigenlijk altijd druk en er worden regelmatig pubquizzen georganiseerd. Verwacht daarnaast op de kaart dus geen saté of broodje bal, maar 22 soorten pizza’s en lekkere borrelhappen. De whiskey- en bierkaart zijn trouwens gigantisch. Iene, miene, mutte…

Café Steijn

Last but nog least: Café Steijn. Op de hoek van de Nieuwe Binnenweg en de Heemraadssingel vind je deze heerlijke zaak. Hoe ze het zelf omschrijven: “Een terras met een ongeëvenaard aantal zonuren en een dagelijkse dosis gezelligheid waar je je tegen zegt. En de mooiste voorgevel van Rotterdam en omstreken krijg je er gratis bij.” Niets aan toe te voegen, behalve dat je hier een lekker patatje stoofvlees of mosselpan moet bestellen.

