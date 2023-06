Zo goed als helder weer in Halderberge vanmiddag en vanavond

Eigenaar wil beeld Michael Jackson niet verkopen aan Johan Vlemmix: ‘Beter wachten op een waardige plek’

BEST/HOEVEN - Geen sprake van. Peter van Gelder verkoopt zijn Michael Jackson niet aan Johan Vlemmix. ,,Bij de sterrenwacht in Hoeven? Dat is geen waardige plek.” Dus blijft het 10 meter hoge beeld voorlopig nog in een loods op een geheime plek.