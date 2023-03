Zestig bijzondere biertjes proeven in Bovendonk

HOEVEN - Bijzondere bieren proeven: het kan dit weekend weer in Hoeven. Brouwerij ‘t Meuleneind organiseert zaterdag de derde editie van het Brabants Barrel Aged Bierfestival in Bovendonk.

Er zijn ongeveer zestig vatgerijpte bieren te proeven van twintig Europese brouwerijen. ,,Dit zijn bieren die we laten rijpen in bijvoorbeeld whiskey-, cognac- of rumvaten”, legt organisator Joost Dommisse uit. ,,Dat zorgt voor een bijzondere smaak.”

Whiskey en port

Door deze manier van brouwen zijn de bieren vaak wat zwaarder, maar de liefhebbers van de lichtere varianten kunnen terugvallen op de bieren die bijvoorbeeld in wijn- of portvaten zijn gerijpt. Hierdoor krijgen ze juist een zoetere smaak. ,,We proberen voor een breed smaakpalet te zorgen.”

Wie op zoek is naar de speciale biertjes kan op het festival zijn hart ophalen, want meerdere varianten zijn normaal niet verkrijgbaar in Nederland of slechts in een beperkte oplage. Eén daarvan is het speciale Festivalbier dat de brouwerij zelf maakt. ,,We laten deze twee jaar liggen in een Schots whiskey-vat en hebben het daarna infused met rode port”, legt Dommisse uit. ,,Dan krijg je de diepe smaak van de whiskey, maar ook de fruitigheid van de port.”

Zwaardere bieren in de spotlight

Van heinde en verre komen bierliefhebbers vaak het zomerfestival bezoeken van de Hoevense brouwerij. Daar worden de zomerbiertjes letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet in de kloostertuin van Bovendonk in Hoeven. Tijdens het winterfestival staan juist de wat zwaardere biertjes in de spotlights. Dit jaar is de derde editie, die wordt gehouden in de refter van het voormalige klooster. ,,Het is echt een gezellig en knus festival, in kloosterlijke sferen”, vindt Dommisse.

Kaartjes zijn voor 23,50 euro online te kopen via https://brouwerij-tmeuleneind.nl/brabants-barrel-aged-bierfestival. Daarvoor krijgen deelnemers een proefglas en vier muntjes.