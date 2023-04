Winkelpassage De Schakel na dertig kwakkelende jaren tegen de vlakte voor Mastboomhof

Pechduivel frustreert Tim Bierkens: ‘Het is geen doen zonder zadel’

In vijf van de zes koersen waar Tim Bierkens dit voorjaar aan de start kwam, strooide materiaalpech roet in het eten. De ene keer dat alles heel bleef, ging hij als winnaar het podium op. ,,Het is om te huilen en te lachen tegelijk.”