Vrachtwagens vernielen de tuinafscheiding van Pim: ‘Buitengewoon horkerig’

Video 'Ik dacht, ik doe een oproepje – stonden er ineens dertig man': familie en vrienden maken weilanden schoon na gigabrand in Et­ten-Leur

ETTEN-LEUR - Tientallen familieleden, vrienden en kennissen zijn zaterdag veehouders te hulp geschoten die zijn getroffen door de grote brand op Tweede Paasdag in Etten-Leur. In rijen van wel twintig, dertig man trokken ze de hele dag over de velden om de geblakerde restanten van zonnepanelen, isolatiemateriaal en andere roetdelen op te rapen tussen de grassprieten.